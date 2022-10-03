لا صوت يعلو COP27.. «الوطنية للإعلام» تستعد لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - واستهل زين، الاجتماع بأهمية هذا الحدث فى ظل ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن مصر ستجعل من قمة المناخ نقطة تحول جذرية فى جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن كلام الرئيس السيسى يعكس أهمية الحدث للدولة المصرية ومدى تأثيره المتوقع عالميا وهو ما جعل من مدينة السلام – شرم الشيخ – محط أنظار العالم بحكم استضافتها لفعاليات مؤتمر الأطرف لتغيير المناخ COP27 واستقبالها ما يقرب من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية.

وتابع: "وجب علينا كهيئة إعلامية الاستعداد الجيد من أجل خروج هذه القمة فى أجمل صورة تليق بمكانة مصر وجمهوريتها الجديدة"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت فى غضون 6 أشهر فقط تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية بكل ما فى ذلك من تجهيزات ونقل تليفزيونى أشاد به العالم والوسط الرياضى على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن مؤتمر الأطرف لتغيير المناخ COP27 يعد اختبارا أصعبا وأهم يكتسب أهميته من عدة محاور أولها الاهتمام الدولى بالقضية ذاتها، فضلا عن أنه يشهد اهتمام وحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات فى إشارة لأهمية القضية المطروحة للجنس البشرى عموما ويتسع نطاق الاهتمام بها اتساعا كبيرا، بالإضافة إلى أن المؤتمر سيضع مصر فى بؤرة الاهتمام العالمى بشكل ملحوظ.

وأكد أن مصر بقيادتها السياسية وحكومتها وأجهزتها وأبنائها قادرون دوما على أن يكونوا على قدر المسؤولية وإبهار العالم بما يمكن تحقيقه على أرض مصر.

وطلب رئيس الهيئة من رئيسة القطاع الهندسى، استعراض التجهيزات التى جرت حتى وقتنا الراهن والمتبقى منها مقرونة بجدول زمنى مخطط لاستكمال التنفيذ.

وفى هذا الصدد أوضحت رئيسة القطاع الهندسى، جميع الاجتماعات التى تمت مع مختلف الوزارات والأجهزة والزيارات الميدانية التى جرت لمقر الانعقاد والقاعات التى ستستضيف الفعاليات وتجهيزات البنية التحتية وخطط الطوارئ والتنسيق المتواصل مع مسؤولى الأمم المتحدة والذين أبدوا استحسانا شديدا من تجاوب الهيئة لتنفيذ جميع المتطلبات التقنية والهندسية، الأمر الذى لغى فكرة تعاملهم مع دولة من دول العالم النامى فى بداية مراحل التحضير.

ووجه زين، رؤساء قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة إلى ضرورة الاهتمام بالشكل البرامجى تمهيدا لهذا الحدث وتنفيذ خطة مدروسة للبروموهات والتنويهات وتسليط الضوء على ورش العمل التى تعقد بمختلف المحافظات إستعدادا لهذا الحدث.

كما أكد على ضرورة الاستعداد الجيد من جانب الهيئة على تغطية جميع فعاليات المؤتمر والتجهيزات المقررة لمد جميع الوكالات الإخبارية والقنوات المصرية والعالمية بكل الفعاليات التى سيشهدها المؤتمر على مدار الساعة.

وعلى جانب آخر استعرض مع رؤساء القطاعات الشكل البرامجى الذى يكمل الشق الإخبارى لتغطية فعاليات المؤتمر ورفع وعى المشاهد من الآن للقضايا البيئية وفى مقدمتها قضية تغيير المناخ.

ووجه زين، فى ختام الاجتماع إلى ضرورة عقد غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة جميع التجهيزات وتذليل أى صعوبة مفاجئة والعمل على حلها بشكل سريع بالتنسيق المشترك بين القطاعات المعنية على مستوى الهيئة وخارجها.