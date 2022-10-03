محافظ بنى سويف يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بقرية الميمون

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته - وفقا لبيان المحافظة - بافتتاح أعمال تطوير ملعب مركز شباب الميمون، والتى وصلت تكلفتها إلى مليون و750 ألف جنيه، وشملت أعمال إحلال وتجديد الملعب بمساحة 2000 متر، وذلك من خلال فرش الأرضية بالنجيل الصناعى، ورفع كفاءة الإنارة فيما يجرى حاليا طرح غرفة خلع ملابس عن طريق الوحدة المحلية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح أعمال تطوير الملعب ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ الجناح الجديد بمدرسة الشهيد سعيد سلامة صبرة الإعدادية "إحلال جزئى" على مساحة إجمالية 3866م2 بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا، ويتكون من 13 فصلاً دراسيا دورة معمل، غرف مدرسين، أخصائى طبيب، إدارة، شبكات، مجالات وحاسب آلى، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالقرية فى مرحلة التعليم الأساسى، وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.

كما تابع المحافظ سير الأعمال ومستجدات الموقف التنفيذى ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء كوبرى الميمون العلوى على الطريق الزراعى، بطول 860 مترا وعرض 9 أمتار، حيث وجه بتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المقررة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعى أمام قرية الميمون، خاصة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.

وعلى صعيد آخر، ترأس محافظ بنى سويف اجتماع المجلس الاستشارى الاقتصادى للمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات التى يتم تنفيذها تمهيداً لإعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة، لعرضه فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى دعت إليه القيادة السياسية والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع مجموعة من النقاط والمحاور التى تضمنت"الوضع الاقتصادى الراهن - وأهم القطاعات الاقتصادية التى تتميز بها المحافظة - والميزات التنافسية والفرص المستغلة وغير المستغلة - وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار فى المحافظة - ومناقشة التحديات والمطالب والحلول والبدائل لتذليلها، ومقترحات تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فى الجوانب التشريعية والمؤسسة والإجرائية، وتحديد الفرص الاقتصادية الاستثمارية.

كما تم استعراض المزايا النسبية للقطاع الصناعى، وما تتضمنه من مناطق صناعية فى كوم أبو راضى وبياض العرب والصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمجمع الصناعى، علاوة على الميزات النسبية فى القطاع الزراعى، والذى يسهم بنحو 50% من الناتج المحلى للمحافظة، وتبلغ نسبة العاملين به أكثر من نصف عدد سكان المحافظة.

وتم عرض الميزات التنافسية فى قطاع السياحة وتشمل وجود محميات طبيعية وآثار فرعونية وقبطية وإسلامية، إضافة إلى عرض الميزات النسبية فى قطاع المشروعات الصغيرة من وجود معاهد فنية ومراكز تدريب ومنطقة حرفيين وصناعات وحرف يدوية ومشغولات ومجمع صناعى.