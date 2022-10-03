جامعة أسيوط تخصص 10 ملايين جنيه لتجديد الملاعب الرياضية

جاء ذلك خلال زيارة القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين لكلية التربية الرياضية، حيث استقبله عميد الكلية الدكتور عماد سمير، مع لفيف من قيادات الكلية السابقة والحالية.
وأكد "المنشاوى" على ما توليه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للرياضة بمختلف أشكالها سواء على مستوى الدراسة العلمية أو البحثية أو على مستوى الممارسة كهواية سواء للأفراد من المجتمع الخارجى أو المجتمع المحيط، فى ظل ما تحظى به الجامعة من صروح رياضية هائلة على أعلى مستوى من التجهيزات لممارسة مختلف الألعاب الفردية أو الجماعية.
ومن جانبه، قال عميد الكلية إن زيارة نائب رئيس الجامعة تضمنت موافقة على استكمال تكييف مدرجات الكلية وتجهيز عدد من المعامل الجديدة والتى تتضمن معملا للحاسب الآلى وتوفير عدد من الشاشات التفاعلية، وذلك دعماً للعملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الجامعى الجديد 2022 / 2023.
وأضاف أن الزيارة بدأت بتفقد الملاعب الملحقة بالكلية لحضور تمارين الإحماء الصباحية للطلاب، ثم تفقد عددا من المدرجات، وذلك لمتابعة انتظام الطلاب فى العملية التعليمية وحضورهم المكثف فى الأيام الأولى للعام الجامعى الجديد.
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