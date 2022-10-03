توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 .. دوس هنا واعرف الجديد بعد قرارات وزير التعليم

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية حول توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 على المحرك الشهير جوجل، خاصة بعد القرارات الجديدة التي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعديل منهج الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي الجديدانطلاق العام الدارسي الجديد، يوم السبت الماضي الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري، في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.
توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023:
1- المهام الأدائية سوف تكون بـ35 درجة لكل مادة، حيث تقسم في مادة اللغة العربية إلي 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي.
تقييم الصف الرابع الابتدائي:
أوضح وزير التربية والتعليم أن عملية تقييم الصف الرابع الابتدائي سوف تكون من خلال عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد:
1- الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول؟
2- الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.
3- الاختبار الثالث يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعليم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً