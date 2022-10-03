انت الان تتابع خبر توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 .. دوس هنا واعرف الجديد بعد قرارات وزير التعليم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية حول توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 على المحرك الشهير جوجل، خاصة بعد القرارات الجديدة التي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعديل منهج الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي الجديدانطلاق العام الدارسي الجديد، يوم السبت الماضي الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري، في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023: