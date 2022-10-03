إنتر ميلان ضد برشلونه.. مواعيد الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - يترقب عشاق الكرة حول العالم انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 بإقامة 16 مبارة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 4، و5 أكتوبر على الترتيب.

وتعتبر موقعة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الاسباني، على ملعب جوزيبي مياتزا، فى التاسعة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، هي المواجهة الابرز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان الذى يمتلك نفس النقاط.

مواعيد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

وتأتى مواعيد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كتالي:

الثلاثاء 4 أكتوبر

بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن.. 6.45 مساء

أولمبيك مارسيليا ضد سبورتنج لشبونة ..6.45 مساء

ليفربول ضد رينجرز..9 مساء

أياكس ضد نابولي..9 مساء

بورتو ضد ليفركوزن..9 مساء

كلوب بروج ضد أتلتيكو مدريد ..9 مساء

إنتر ضد برشلونة..9 مساء

فرانكفورت ضد توتنهام..9 مساء

الأربعاء 5 أكتوبر

سالسبورج ضد دينامو زغرب.. 6.45 مساء

لايبزيج ضد سلتيك.. 6.45 مساء

تشلسي ضد ميلان.. 9 مساء

ريال مدريد ضد شاختار.. 9 مساء

مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن.. 9 مساء

إشبيلية ضد دورتموند.. 9 مساء

بنفيكا ضد باريس سان جيرمان.. 9 مساء

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

ويحتل نابولي الإيطالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي أياكس أمستردام الهولندي وصيفا ب 3 نقاط، وليفربول الإنجليزي ثالثا بنفس الرصيد 3 نقاط، ويتذيل جلاسكو رينجرز الإسكتلندي المجموعة بلا رصيد من النقاط.

بينما يعتلي كلوب بروج البلجيكي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وبالتساوي مع كل من بايرن ليفركوزن الألماني 3 نقاط، وأتلتيكو مدريد الإسباني 3 نقاط، ويتذيل بورتو البرتغالي الترتيب بدون نقاط.

فيما يتصدر بايرن ميونخ الألماني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي خلفه برشلونة الإسباني 3 نقاط، و إنتر ميلان الإيطالي 3 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن التشيكي الترتيب صفر نقاط.

وفى المجموعة الرابعة يتصدر سبورتنج لشبونة البرتغالي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحل توتنهام الإنجليزي في المركز الثاني 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الثالث آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 نقاط، وفى المركز الرابع مارسيليا الفرنسي بلا نقاط.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

كما يحتل ميلان الايطالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويأتي دينامكو كييف الأوكراني في الوصافة برصيد 3 نقاط، ويقع سالزبورج الألماني في المركز الثالث بنقطتين 2، ويتذيل تشيلسي الإنجليزي الترتيب بنقطة واحدة 1.

وفى المجموعة السادسة يحتل ريال مدريد الإسباني الصدارة برصيد 6، ثم يأتي من بعده شاختار دونتسيك الأوكراني 4 نقاط، وفى المركز الثالث سيلتك الأسكتلندي بنقطة واحدة 1، وأخيرا لايبزيج الألماني في قاع الترتيب بلا نقاط.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

ويعتلي مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بروسيا دورتموند وصيفا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل كوبنهاجن الدنماركي المركز الثالث بنقطة واحدة 1، وبفارق الأهداف عن الأخير إشبيلية الإسباني نقطة واحدة 1.

ويحتل صدارة المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان الفرنسي 6 نقاط متساويا مع بنفيكا البرتغالي 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بدون نقاط، وحيفا الأخير بلا رصيد من النقاط.