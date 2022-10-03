وزير الري: رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء والكفاءة هي المعيار الأساسى للترقيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السادة العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة وبحضور المهندس/ على منوفى رئيس هيئة المساحة ، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة ، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالهيئة.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه الشخصى على التواصل الدائم مع جميع العاملين بالوزارة للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل ، مشيراً إلى أنه يتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل ، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحه الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه ، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والتأكيد على ان الكفاءة هي المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة وذلك طبقاً لمعايير واضحة للإختيار وأسس علمية تضمن تحقيق الشفافية في إختيار القيادات.

كما أكد سيادته على أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، مع العمل على زيادة إيرادات الهيئة وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، خاصة أن هيئة المساحة تُعد هيئة اقتصادية تعتمد على مواردها الخاصة في تدبير احتياجاتها المالية.

وأكد سيادته أيضاً على أهمية توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة ، مع التأكيد على أهمية التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات.

واستعرض الدكتور سويلم أعمال ومشروعات هيئة المساحة التي تُشارك بها في العديد من المشروعات القومية الكبرى .. حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما ساهمت وتساهم الهيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور ٢٦ يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .. حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة ، كما تشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات.. قامت وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية ، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجاري الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة و وزارة الأوقاف لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارة الأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة بإستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.

كما تقوم الهيئه بانتاج الخرائط الطبوغرافية اللازمة لتخطيط المشروعات القوميه وإنشاء نقاط الثوابت لتلك المشروعات ، والمشاركة حاليا فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية .. فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.