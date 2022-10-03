وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع ممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ أسوان، أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والذى سيكون على ثلاثة مستويات بدءً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية.

وعرض المحافظ تفاصيل المشروع والذى يتضمن إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجى، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية.

ومن جانبه، وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من هذا المشروع لخدمة مواطنى محافظة أسوان وجميع المترددين عليها من باقى محافظات مصر وأيضا الأفواج السياحية، كما حرص الوزير على التأكيد بضرورة وجود خدمات للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل تحركهم فى الممشى.

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية بزيارة مبنى ديوان عام المحافظة، حيث تفقد قاعة المجلس التنفيذى بنظام المائدة المستديرة بعد تطويرها ودعمها بأحدث الأجهزة الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى شاشات العرض الحديثة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى والذى تم إنشاؤه بتكلفة 21 مليون جنيه، واستمع الوزير إلى شرح حول تفاصيل عمل المركز والذى يؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين من خلال 6 تطبيقات مستحدثة بينها " عين المواطن " لتلقى شكاوى ومشاكل المواطنين، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى، كما يتضمن المركز 1000 نقطة شبكة بطاقة 120 ميجا، كما يضمن المركز 9 منظومات مكانية جغرافية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر المدربة والمؤهلة للعمل فى هذا المركز.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمركز المعلومات والتحول الرقمى لتسهيل مستوى الخدمات لمواطنى المحافظة، وكذا جهود أسوان فى منظومة التحول الرقمى التى تسعى الحكومة لتنفيذها فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين، وتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة المواطن.

كما استفسر الوزير حول جهود منظومة المتغيرات المكانية لإزالة اى تعديات عَلِى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف للقيام برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، موجها بسرعة التحرك والتنسيق بين المنظومة والوحدات المحلية والمراكز لإزالة التعديات فى المهد، وضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المراجعة والمعاينة للمتغيرات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما شملت الجولة الميدانية مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة والذى يضم حديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم فى بانوراما متكاملة تبرز سحر وجمال لؤلؤة النيل الساحرة أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية، ووفقاً لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة فى ديسمبر الماضى.