وزير القوى العاملة يرأس أعمال الجمعية العمومية لمجلة العمل

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمجلة العمل التى تصدر عن الوزارة شهريًا، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لمناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسى لجمعية نشر الثقافة التى تصدر عنها المجلة، فضلاً عن متابعة إجراءات توفيق أوضاع الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.





وأكد الوزير أهمية دور المجلة فى نشر الوعى بقضايا العمل، وكذلك متابعة كافة الأنشطة التى تخص عالم العمل بشكل مهنى وموضوعى، موجهًا مجلس الإدارة بمتابعة سير العمل داخل المجلة لتذليل أى معوقات، كما جرى مناقشة بعض الملفات التنظيمية والتحريرية. يشار إلى أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتى تأسست عام 1963 بمحافظة القاهرة، ويرأسها الوزير المعنى بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالى بشكل عام.

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