شيخ الأزهر يعزى إندونيسيا فى ضحايا حادث تدافع المشجعين بملعب كرة قدم

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، وشعب إندونيسيا، فى ضحايا حادث التدافع الذى وقع عقب مباراة لكرة القدم، وأسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.





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