مياه الشرب ببنى سويف: جارى العمل بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ 66 قرية

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف المهندسة دينا عمر سليمان، أنه جارى العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ 66 قرية وتوابعهم بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى.





وشددت - فى تصريح اليوم الاثنين - على استمرار العمل بمشروعى إنشاء محطة مياه الفقاعى 8600 متر مكعب يوم، ومحطة مياه كفر ناصر 34000 متر مكعب يوم مركز ببا، ضمن مبادرة حياة كريمة، والالتزام بإنهاء الأعمال، طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، لافتا إلى أن تلك المشروعات تعد أحد أهم أولويات الشركة.

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة - التى أطلقها الرئيس السيسى، تحت اسم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى - تعد من أهم المشروعات والمبادرات التنموية التى تستهدف تغيير وجه الحياة فى القرى المصرية، وتحقيق طفرة تنموية فيها والتى تحظى بالاهتمام للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى.