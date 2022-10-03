رئيس الوزراء يوجه بزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوى، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وغدير حجازى، مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن هناك اهتماما من قبل الحكومة بزيادة الصادرات فى هذه المرحلة، ويجرى عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتى أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة فى زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية فى الدول الإفريقية، لتساعد فى تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجها بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.

وخلال الاجتماع، أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الوزارة تنسق مع المصدرين الزراعيين؛ بهدف تذليل العقبات التى تواجههم، وتيسير الإجراءات؛ لزيادة صادراتهم الزراعية بوجه عام، وخاصة إلى الدول الإفريقية، شارحا ما يتم من خطوات فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيجرى التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.

ومن جهته استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ما تقوم به شركة الجسر العربى، وغيرها من الشركات الأخرى، من جهود لنقل البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة، والإجراءات المتخذة؛ لزيادة الشاحنات، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود تعاقدات تصديرية إلى أفريقيا، أو غيرها، فوسيلة النقل ستكون جاهزة.

وأشار وزير النقل، إلى أن النقل البرى قريبا سيفتح الطريق للوصول لمنتجاتنا إلى أفريقيا، عبر محور القاهرة كيب تاون.

ومن ناحيتها، قالت نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية: لدينا حاليا فرصة ذهبية لزيادة صادراتنا إلى شرق إفريقيا، خاصة الصادرات الزراعية، وقامت بشرح رؤيتها لدفع الصادرات الزراعية إلى القارة الإفريقية.

وخلال الاجتماع، تطرق السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى ضرورة تحديد الدول المستهدفة فى البداية، وكذا إمكاناتنا للتصدير من المنتجات المختلفة، وكذلك العمل على حل المشكلات التى تواجهنا عند التصدير، خاصة لإفريقيا، والعمل على توحيد الجهات الخاصة بالتصدير حتى لا تتعدد المسئوليات.

وأوضح عيسى: لدينا منطقة لوجستية فاعلة حاليا فى تنزانيا، بالتنسيق مع رجال الأعمال، ونعمل على إنشاء منطقة فى دولة أخرى، وأن وزارة الخارجية مستعدة لتقديم كل سبل الدعم المطلوب.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزى والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الأشقاء فى إفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.