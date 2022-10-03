انت الان تتابع خبر مواعيد مواصلات مصر .. دوس هنا واعرف التوقيتات وخطوط السير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رغب الكثير من المواطنين في الدقائق الماضية في معرفة مواعيد مواصلات مصر على مدار اليوم، خاصة بعد انطلاق العام الدارسي الجديد 2022، يوم السبت الماضي الموافق الأول من شهر أكتوبر الحالي.من جانبها أعلنت شركة موصلات مصر عن توفير تشغيل عدد من الأتوبيسات الذكية في نطاق محافظة القاهرة الكبرى عن طريق 8 خطوط متخلفة، مشيرة أن الهدف منها هو التسهيل طلاب المدارس والجامعات في استقلال أتوبيسات موصلات مصر.

مواعيد مواصلات مصر :