مواعيد مواصلات مصر .. دوس هنا واعرف التوقيتات وخطوط السير

رياض - احمد صلاح - رغب الكثير من المواطنين في الدقائق الماضية في معرفة مواعيد مواصلات مصر على مدار اليوم، خاصة بعد انطلاق العام الدارسي الجديد 2022، يوم السبت الماضي الموافق الأول من شهر أكتوبر الحالي.من جانبها أعلنت شركة موصلات مصر عن توفير تشغيل عدد من الأتوبيسات الذكية في نطاق محافظة القاهرة الكبرى عن طريق 8 خطوط متخلفة، مشيرة أن الهدف منها هو التسهيل طلاب المدارس والجامعات في استقلال أتوبيسات موصلات مصر.
مواعيد مواصلات مصر :
تبدأ العمل من السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشر صباحا.
خطوط سير أتوبيسات مواصلات مصر:
1- الخط الأول: يبدأ من التجمع الثالث ومعهد العلوم الإدارية وميدان أرابيلا ووينتهي في منطقة المرج الشرقية.
2- الخط الثاني: يبدأ من امام الجامعة الأمريكية مرورا بشارع التسعين وصولا حتى قسم الحدائق.
3- الخط الثالث: يتحرك من كلية البنات الإسلامية، مرورا بامتداد رمسيس وميدان العباسية، وصولا الى منطقة الدراسة.
4- الخط السابع : يبدأ من العمرانية والجيزة وشارع مراد، حتى شارع الأزهر.
5- الخط الثامن: ينطلق من المريوطية ووصلا الى شارع الهرم والجيزة ، وحتى ميدان عبد المنعم رياض وموقف احمد حلمي.
6- الخط الثامن مكرر: يبدأ الخط من منطقة المسرة وصولا حتى شارع شبرا والمظلات، ومرورا على كل من شوارع سعد سليم والإسماعيلية ونهاية الخط في العباسية.