انت الان تتابع خبر عاجل.. إحالة قاتل سلمي بهجت طالبة الشرقية للمفتي.. فرحة كبيرة بين أهلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بإصدار قرار بإحالة إسلام محمد المتهم بقتل زميلته طالبة الشرقية سلمي بهجت، وذلك بعدما سدد لها الكثير من الطعنات المتفرقة في جسدها بسبب أنها رفضت الارتباط به بسبب شذوذ أفكاره، إلى فضيلة المفتي.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة إسلام محمد المتهم بقتل سلمي بهجت طالبة الشرقية إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة يوم 3 نوفمبر للنطق بالحكم، وهي من أبرز القضايا التي شغلت بال الرأي العام بأكمله في الفترة الماضية.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أصدر قرار بإحالة قاتل المجني عليها سلمي بهجت في الزقازيق إلى الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته عن التهم التي اتهمته بها النيابة العامة وهي قتل المجني عليها عمداً مع سب الإصرار والترصد.