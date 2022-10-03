بوابة مصر الرقمية .. دوس هنا وخلص كل مصالحك في أقل من دقيقة

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رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في الدقائق الماضية عن ما تقدمه بوابة مصر الرقمية، لاسيما وأنها تقدم خدمات في الأحوال المدنية أو التموين أو الشهر العقاري أو الإسكان الاجتماعي والتموين، غيرها من المصالح الحكومية الأخري.في التقرير التالي سوف نكشف عن خدمات بوابة مصر الرقمية وكيفية التسجيل فيها وعير من التفاصيل الخاصة بهذه البوابة الإلكترونية.

خدمات بوابة مصر الرقمية في قطاع التموين :