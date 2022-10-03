بوابة مصر الرقمية .. دوس هنا وخلص كل مصالحك في أقل من دقيقة

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في الدقائق الماضية عن ما تقدمه بوابة مصر الرقمية، لاسيما وأنها تقدم خدمات في الأحوال المدنية أو التموين أو الشهر العقاري أو الإسكان الاجتماعي والتموين، غيرها من المصالح الحكومية الأخري.في التقرير التالي سوف نكشف عن خدمات بوابة مصر الرقمية وكيفية التسجيل فيها وعير من التفاصيل الخاصة بهذه البوابة الإلكترونية.
خدمات بوابة مصر الرقمية في قطاع التموين :
1- تفعيل بطاقة التموين
2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين
3- إصدار بطاقة تموين جديدة
4- نقل من محافظة إلى أخرى
5- فصل اجتماعي
6- ضم أفراد أسرتى
7- الاستعلام عن صرف
8- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا
9- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط
10- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً
خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية:
1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.
2- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
3- الضغط على إنشاء حساب جديد.
4- كتابة الرقم القومي ورقم المصنع المتوافر أسفل البطاقة الشخصية واسم الوالدة.
5- كتابة رقم الهاتف المحمول.
6- سوف يتم إرسال إلي المواطن رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف وبعدها يصل كود التفعيل.
7- كتابة كلمة المرور الخاصة بك.
8- كتابة البريد الإلكتروني.