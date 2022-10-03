انت الان تتابع خبر وفاة طالبة ابتدائي سقطت من الدور الثالث في مدرسة بالعجوزة.. ادعولها بالرحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت نقابة المعلمين بتلقي غرفة العمليات الرئيسية للنقابة إخطاراً بوفاة طالبة ابتدائي سقطت من الدور الثالث في مدرسة بالعجوزة وهي مدرسة سيد الشهداء بالجيزة، وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء إلى أسرتها.

وكشف محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين والأمين العام للنقابة، أنه حصل على إخطار من اللجنة النقابية في العجوزة يؤكد على مصرع الطلبة “م. ت” بسبب تدافع جميع الطلاب في الدور الثالث بالمدرسة وقت الفسحة، وهذا ما نتج عنه سقوطها ووفاتها في الحال.

ووجه الأمين العام لنقابة المعلمين بأهمية تسكين طلاب الصفوف الأولى في الأدوار السفلية من المدارس، وذلك حتى لا تحدث مثل هذه الحوادث الحزينة مرة أخرى، وهذا بجانب تعليه الجزء الخرساني المواجه إلى الفصول والذي نتج عنه عدم ارتفاع منسوبة حتى لا تسقط أي تلميذة مرة أخرى.