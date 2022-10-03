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سقطت من الطابق الثالث.. النيابة الإدارية تحقق في وفاة تلميذة في مدرسة الشهداء بالعجوزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - أمر  المستشار  عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح اليوم الإثنين الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة. وكلف سيادته النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الثاني بإشراف المستشار / كامل حنفي – مدير النيابة، بسرعة إجراء التحقيقات في الواقعة والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

 

حيث انتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار  محمد حميدة، وعضوية كلٍ من المستشار  ياسر الهواري، والمستشار محمد طارق، لموقع الحادث وتم إجراء المعاينة اللازمة وسؤال المختصين بالمدرسة، وجاري استكمال التحقيقات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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