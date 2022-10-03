انت الان تتابع خبر حقيقة مدرسة عصابة القناع الأسود.. نشرت الغضب والسخرية بين رواد السوشيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت صورة للعديد من الطلاب داخل واحدى من المدارس وهم يرتدون زي المدرسة، وهو عبارة عن تي شيرت فيه خطوط عريضة بالأبيض والأسود وبنطلون، وهذا ما أثار حالة من الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها البعض بأنها مدرسة القناع الأسود، وهي التي تعود إلى شخصيات كرتونية “عصابة القناع الأسود”، وهي مجموعة من الشخصيات الخيالية من مدينة البط الخيالية، وهي التي ابتكرها كارل باركس، وملابسها شبه المساجين الأمريكيين في فترة الثلاثينات.

حقيقة مدرسة عصابة القناع الأسود المنتشرة على السوشيال

وتداول الصورة بشكل كبير جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثير من النشطاء والمشاهير ومن أبرزهم الفنانة سماح أنور، وكتبت تعليق ساخر على الصورة قائلة “مدرسة القناع الأسود”، وهي الكثير من الشخصيات الخيالية داخل مدينة البط الخيالية، والتي اخترعها كارل باركس وملابسها شبه المساجين الأمريكيين.