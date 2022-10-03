وزير القوى العاملة يرأس أعمال الجمعية العمومية لمجلة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - ترأس حسن شحاته وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمجلة العمل التي تصدر عن الوزارة شهرياً،وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لمناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي لجمعية نشر الثقافة التي تصدر عنها المجلة، فضلاً عن متابعة إجراءات توفيق اوضاع الجمعية طبقا لاحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى .

وأكد الوزير أهمية دور المجلة في نشر الوعي بقضايا العمل ،وكذلك متابعة كافة الأنشطة التي تخص عالم العمل بشكل مهني وموضوعي ، موجهاً مجلس الإدارة بمتابعة سير العمل داخل المجلة لتذليل أي معوقات ،كما جرى مناقشة بعض الملفات التنظيمية والتحريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهريا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة ،والتي تأسست عام 1963 بمحافظة القاهرة ، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل ، بهدف تقديم التوعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.