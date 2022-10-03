تقسيط مصروفات الدراسة للمداس الرسمية واللغات.. خلاص التعليم فتحت السيستم

رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، بالكشف عن أنه تم فتح سيستم تقسيط مصروفات الدراسة للمداس الرسمية واللغات للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهذا بعد الموافقة عليه بشكل مباشر من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.
سيستم تقسيط المصروفات الدراسية
المصروفات الدراسية لكل المراحل التعليمية
من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 127 جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 89 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 89 جنيهاً.
الصف السادس الابتدائي
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيهاً.
المرحلة الإعدادية
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيهاً.
الصف الأول الثانوي العام
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «218» جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.
الصفين الثاني والثالث الثانوي العام
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 203 جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 151 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 151 جنيهاً.
الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 108 جنيهات.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيهاً.
أقساط الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات
– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 93 جنيهاً.
– يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيهاً.
– يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيهاً.