انت الان تتابع خبر تقسيط مصروفات الدراسة للمداس الرسمية واللغات.. خلاص التعليم فتحت السيستم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، بالكشف عن أنه تم فتح سيستم تقسيط مصروفات الدراسة للمداس الرسمية واللغات للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهذا بعد الموافقة عليه بشكل مباشر من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

المصروفات الدراسية لكل المراحل التعليمية

وأكد أحد المصادر خلال العديد من التصريحات إن الوزير كلف التوجيه المالي والإداري والشئون المالية في الوزارة بسرعة بحث موقف تقسيط المصروفات بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور من تعنت في فتح سيستم التقسيط، وفي الوقت الحالي متوفر تقسيط المصروفات الدراسية لكل المراحل التعليمية.

من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 127 جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 89 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 89 جنيهاً.

الصف السادس الابتدائي

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيهاً.

المرحلة الإعدادية

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيهاً.

الصف الأول الثانوي العام

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «218» جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 203 جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 151 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 151 جنيهاً.

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 108 جنيهات.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيهاً.

أقساط الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات

– يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 93 جنيهاً.

– يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيهاً.

– يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيهاً.