محافظ المنيا: الانتهاء من تطوير 7 مدارس بقرى مركز ملوى

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وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، تم توقيعه منذ عام 2017، على مدار 10 سنوات، وينفذ بـ 7 قرى من القرى الأكثر احتياجا بمركز ملوى وهى، (منشأة المغالقة، وقصر هور، الأشمونين، ودروه، ونواى، وقلوبا، وبنى خالد)، بالإضافة لمشروع قرية متعلمة، والذى يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم فى المرحلة العمرية للتعليم الابتدائى فى القرى المستهدفة من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع ويعمل فى المنيا، على 3 مراحل وبالشراكة مع جمعيتين.
وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيا مع سياسية الدولة فى تفعيل المشاركة المجتمعية، مشيرا الى أن المحافظة دعمت ووفرت كافة سبل وأوجه الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة.
وأشار المحافظ أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت 7 مدارس وهى، (قصر هور الجديدة، ووحدة نواى، وطارق بن زياد، ووحدة قلندول، وعاطف عثمان الابتدائية بقلبا، ومنشأة المغالقة الابتدائية، والإيمان بدروة)، من خلال القيام بأعمال الصيانة الشاملة للمدارس وفصول رياض الأطفال، وامداد الفصول بالأدوات والأجهزة والاثاث وتدريب المعلمين على الطرق الحديثة فى التدريس والتعلم المدمج، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
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