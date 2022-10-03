مؤشر البحث العلمى: مصر فى المرتبة 54 فى مؤشر الابتكار العالمى

جدة - نرمين السيد - كشف مؤشر البحث العلمى لشهر سبتمبر الماضى، عن احتلال مصر المرتبة 54 دوليا فى مؤشر البحوث والتطوير الفرعى، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2022 من بين 132 دولة شملها التقرير.





وأشار المؤشر إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز ليصبح فى المرتبة الـ 55، وكذلك ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز ليصبح فى المرتبة الـ 42 بعدما كان فى المرتبة الـ 49 عام 2021.

وأكد تقدم مصر فى مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة الـ 49 بعدما كانت فى عام 2021 فى المرتبة الـ 54، كما تقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز عن العام الماضى وأصبحت فى المرتبة الـ 89 عالمياً، موضحا أن مؤشر الابتكار العالمى يعد من المؤشرات الدولية المهمة التى تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويقوم بترتيب الدول وفقاً للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات، التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، وغيرها من المنظمات الدولية.