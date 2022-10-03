مشروع البتلو.. ملامح على طريق عودة القرية المنتجة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الزراعة فقد اعتمدت الدولة مبلغ 37,844,260 جنيه لـ128 مستفيدا من صغار المربين، وتم ضخ تمويل بـ 7 مليارات و42 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد. وساهم المشروع فى زيادة إنتاج االلحوم الحمراء إلى أكثر من 58%، ومستهدف الوصول بزيادة الإنتاج من اللحوم لـ 65% عام 2025. ويعمل المشروع على توفير لحوم حمراء بسعر عادل ومناسب وثبات الأسعار، وقد تم اعتماد 9 مناطق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، ويمكن الاستفادة منه عبر التقدم لأقرب إدارة زراعية أو البنك الزراعى.

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