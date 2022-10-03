وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.. جاء بها :

بمناسبة الإحتفال بإنتصار السادس من أكتوبر المجيد يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات .

ونحن إذ نحتفل بتلك الذكرى الوطنية الخالدة فى سجل البطولات العسكرية .. والتى ستظل رمزاً للفخر والإعتزاز بما تحمله من دلالات ومعانى التضحية والفداء جسدتها بطولات رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر أو الشهادة وعداً لنجد فى قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن المفدى وعبورها للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب .. ما يجسد حقيقة أن مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها .

وفقكم الله وسدد خطاكم .. وحفظكم لمصر وحفظ مصر بكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وأصدق الأمنيات .

إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية .. الذين إستطاعوا أن يُبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض .

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات ونبراساً للوطنية والعطاء .. إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق/أسامة عسكر"رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى #السادس_من_أكتوبر المجيد أن نتقدم لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

حفظ الله قواتنا المسلحة .. ورحم أبطالها وشهدائها .. وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد .

وكل عام وسيادتكم بخير.