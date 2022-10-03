استكمال الجولة الميدانية الموسعة لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنشآت هيئة الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل على أرض الواقع بما يضمن حصول جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، والوقوف على كافة التحديات بهدف التغلب عليها لضمان حصول المواطن على الخدمة الطبية بكل سهولة ويُسر .

استمرت فعاليات الجولة الميدانية للدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وخلال الجولة تم تفقد عدد من منشآت الهيئة ، حيث تم زيارة «مستشفى فايد المركزى» وتفقد أقسام «الكُلى، العيادات الخارجية، الاستقبال، الطوارئ، الأشعة، المعمل، الداخلي، العمليات الكبرى، العناية»، ووجه المدير التنفيذي للهيئة بضرورة تفعيل العيادات المسائية بالمستشفى من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساءًا، وشدد على توفير الرعاية الصحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة، كما تفقد معهد رعاية للتمريض بفايد، ورحب بالطلاب الجدد المنضمين للمعهد، وتفقد الفصول الدراسية، وكذلك معمل التدريب بالمعهد.

كما تم إستطلاع آراء المنتفعين بـ «وحدة طب الأسرة بفنارة»، «وحدة طب أسرة السعيدية»، «مركز طب أسرة القنطرة شرق»، حول مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذلك تم الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المنتفعين للتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، فيما تم متابعة تطبيق أقصى درجات الانضباط الإدارى من العاملين داخل المنشآت وذلك بهدف ضمان تسهيل حصول المنتفعين على خدمة طبية لائقة وبأعلى جودة ودون تكبد المواطن أي عناء.

فيما تم تفقد «مركز طبي أبو سلطان» واطلع على أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بالمركز والمقرر إن يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بمنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل.