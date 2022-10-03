جدة - نرمين السيد - أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف ARCIF) -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- نتائج التقرير السابع 2022، حول الإنتاج العلمى الأكاديمى العربى فى لقاء خاص.





وجرى عقد اللقاء، الأربعاء الماضى، وكعهدها نجحت مجلة السياسة الدولية فى الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى "أرسيف Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية. وذكرت المجلة أنها على العهد مع "أرسيف" وقراءها الكرام فى تقديم المعالجات العلمية الموضوعية لأحدث التطورات وفقًا لقواعد مناهج البحث الرصينة المعتمدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياسة الدولية تحصل على اعتماد «أرسيف Arcif» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.