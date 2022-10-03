عاجل- السيسى يناقش مهام القوات المسلحة لحماية ركائز الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - وقدم الرئيس السيسى، التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

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