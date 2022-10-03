وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية،القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد. جاء :





وجاء فى البرقية: "بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات".

وتابع: "ونحن إذ نحتفل بتلك الذكرى الوطنية الخالدة فى سجل البطولات العسكرية، والتى ستظل رمزاً للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعانى التضحية والفداء جسدتها بطولات رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر أو الشهادة وعداً لنجد فى قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن المفدى وعبورها للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب، ما يجسد حقيقة أن مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها".

واختتم" وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظكم لمصر وحفظ مصر بكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة".

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول، محمد زكى"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء فيها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وأصدق الأمنيات".

وتابع: "إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استطاعوا أن يُبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض".

واختتم: "حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات ونبراساً للوطنية والعطاء، إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء فيها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لكم والأخوة والأبناء قادة وضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

واختتمك: "حفظ الله قواتنا المسلحة، ورحم أبطالها وشهدائها، وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد".