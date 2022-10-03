وزير الأوقاف: الاعتماد على المخزون الثقافى ‏السابق لا يكفى لخطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التلاقى الثقافى يفيد إفادة كبيرة فى عملية بناء الوعى والتشديد على أهمية حق الوطن.





جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف خلال اختتام دورة أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية والتى عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جرى حفل الاختتام اليوم الإثنين، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى.

وقام وزير الأوقاف بتكريم المشاركين فى دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية.

وفى كلمته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والحضور، متمنيًا أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق مهمة فى حياتهم، وأن لا يكون هذا هو اللقاء الأخير لهم فى بلدهم الثانى مصر.

وأكد أن رسالة ومهمة كل من الإمام والإعلامى هى بناء الوعى الرشيد، فإذا كانت التكنولوجيا تتسارع بصورة مستمرة وسريعة فلا بد أن يواكبها تطور على المستوى الثقافى والمعرفى لدى الإمام والإعلامى، فحيث تتوقف يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المخزون الثقافى ‏السابق لا يكفى لخطبة الجمعة أو لتوصيل الرسالة الإعلامية لأنه لا محالة ينفد، ولا بد من الجهد والتعب ‏لتحقيق النجاح.

وأشار الوزير إلى أن أى إنسان وخاصة فى مجال الثقافة لا يتابع تطورات الأمر ولا مستجدات الأحداث ‏يسبقه الزمان ويسبقه الآخرون ويتوقف، فالشاعر والإعلامى والإمام والأديب ما ‏لم يدركوا التطورات على الساحة الدولية جيدًا يقعون فى مشكلات كثيرة، ‏ويقول أحد الحكماء: تعلمت من زملائى ما لم أتعلم من أساتذتى ‏وتعلمت من تلاميذى ما لم أتعلم من زملائى، ويضيع العلم والثقافة بين اثنتين ‏الكبر والحياء.

ولفت إلى أن التلاقى الثقافى يفيد إفادة كبيرة فى عملية بناء الوعى، مشددًا على أهمية حق الوطن، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر إلى وزير الأوقاف والذى كان خير عون لتحقيق هذه الدورة المتميزة ‏على أرض الواقع، راجيًا أن تكون الدورة التدريبية قد حققت أهدافها من ‏تدريب ورفع كفاءة منسوبى اتحاد الإذاعات الإسلامية ليكونوا صوتًا ‏واعيًا ناقلًا لكل ما هو سمح ووسطى فى ديننا الحنيف.

بدورهم، أشاد المشاركون فى دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بإنجازات الدولة المصرية، وبما رأوه بأعينهم من إنجازات تتحقق على أرض الواقع، مؤكدين أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تبنى دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة فى مختلف المجالات.

وفى ختام الحفل كرم وزير الأوقاف المشاركين فى دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية التى عُقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية لنخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديرى الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين التى يشارك فيها نحو 26 مشاركًا من 16 دولة.