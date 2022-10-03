مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة فى صيف 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبمقارنة المؤشرات بنفس الفترة من صيف 2021، تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 46% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت المحمول إلى 9.4 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 32% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت إلى 904 ألف مستخدم.

وشمل ذلك مؤشرات تشغيل مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة، واستخدام البريد الإلكترونى، والبحث فى الخرائط، ومشاهدة محتوى ترفيهى، والتسوق الإلكترونى، وتصفح الإنترنت، وتنزيل المحتوى، واستخدام منصات التواصل الاجتماعى، واستخدام محركات البحث، وممارسة الألعاب الإلكترونية، والدردشة الإلكترونية، وبث فيديوهات مباشرة، وحضور الاجتماعات عن بعد.



ورصد الجهاز أيضا مؤشرات استخدام خدمات التطبيق التفاعلى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات My NTRA، ومنها عدد مرات تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف المحمول، وخدمة "أرقامى" التى تمكن المستخدم من معرفة أرقام الخطوط المسجلة باسمه لدى شركات المحمول العاملة بالسوق، وخدمة "المحافظ الإلكترونية" التى يمكن للمستخدم من خلالها معرفة المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه لدى شركات المحمول والبنوك، وخدمة "منظومة وحيث يستطيع المستخدم تصعيد شكوى للجهاز ضد مشغل الخدمة فى حالة عدم التمكن من حل شكواه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها.



ورصد الجهاز المبالغ التى تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التى تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة، منها مركز الاتصال 155 وتطبيق WhatsApp وتطبيق My NTRA ومنصة تلقى الشكاوى على الإنترنت والبريد الإلكترونى.

وجاءت أبرز شكاوى رد المبالغ المالية هى الشكاوى الخاصة بالفواتير، وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الإلكترونية.