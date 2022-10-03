وزير البترول يبحث مع رئيس مجموعة الخُريف السعودية تعزيز مجالات الشراكة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة مجالات الشراكة بين قطاع البترول المصرى ومجموعة (الخُريّف) السعودية، وزيادة وتنويع المشروعات المشتركة خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب بقوة زيادة عقد شراكات مع شركات كبرى لدفع برامج زيادة الإنتاج البترولى وتطوير القدرات فضلاً عن التصنيع المحلى لمستلزمات الإنتاج لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى وصناعة البترول.





جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع الشيخ سعد الخُريّف رئيس مجموعة (الخُريّف) السعودية والوفد المرافق، لبحث فرص زيادة مجالات الشراكة القائمة فى أنشطة صناعة البترول المصرية فى إطار الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها برامج زيادة الإنتاج وتطوير وتحديث الصناعة البترولية.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات وأنشطة المجموعة السعودية فى صناعة البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة حققت مردودا إيجابيا، ومنافع مشتركة للجانبين سواء من خلال مصنعها فى مصر للتصنيع المحلى للمضخات الكهربائية الغاطسة لآبار البترول، أو من خلال المساهمة فى توفير الكيماويات والإضافات لتحسين معدلات الإنتاج من الآبار البترولية.

وتم استعراض المجالات والأنشطة المقترحة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين حيث تم الاتفاق على دراسة إمكانية التعاون، فى تصنيع كابلات المضخات الكهربائية الغاطسة محلياً مع مصنع السويدى لتوفيرها لمشروعات قطاع البترول، كما تم بحث فرص تعزيز التعاون فى مشروعات تحسين القدرة الإنتاجية للحقول المتقادمة ودعم الجهود الحالية فى هذا المجال.

وتم كذلك بحث إمكانية الاستفادة من صندوق دعم تنمية الصادرات السعودى فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة، وفقاً للسياسة التمويلية التى يتبعها الصندوق، وتم الاتفاق على دعوة المجموعة السعودية للمشاركة فى ورشة عمل كبرى بموقع رأس غارب بخليج السويس، ينظمها قطاع البترول فى مجال تقنيات تحسين الإنتاج من الحقول المتقادمة.

ووجه الملا بإقامة ورش عمل مشتركة بين الجانبين لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه من مجالات للتعاون وزيادة الشراكة.

من جانبه، قال الشيخ سعد الخُريّف، إن مجموعة الخُريّف تعد ثالث شركة عالمية فى تصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة ولها نشاط كببر فى السوق العالمى، مشيرا إلى أن المجموعة اتخذت مصر مركزا رئيسياً لنشاطها للانطلاق للأسواق الإفريقية، لافتا إلى أن مصنعها فى مصر بمنطقة العامرية يساهم فى توفير مضخات آبار البترول ذات الكفاءة العالية لقطاع البترول المصرى والتصدير لإفريقيا.

وأكد أن الشركة تتطلع لزيادة حجم أعمالها لتحقيق المنفعة المشتركة للجانبين، لافتاً إلى أنه تم مناقشة المشاركة فى تصنيع المواسير المستخدمة فى الصناعة البترولية، بأقطار مختلفة فى السعودية وبتمويل من بنك التصدير السعودى، خاصة وأن البنك يشجع على المشاركة فى مشروعات مشتركة مع مصر، مشيداً بأداء العمالة المصرية فى جميع مواقع عمل الشركة بمصر والعديد من فروعها فى الخارج.