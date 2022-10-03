نقابة المعلمين: وفاة معلم أثناء طابور الصباح متأثرا بأزمة قلبية بكفر الشيخ 

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، أخطارا من النقابة الفرعية بكفر الشيخ، يفيد بوفاة المعلم إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافى، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، وتم نقله لمستشفى بيلا المركزى، لمحاولة إسعافه ولكنه توفى متأثرا بأزمة قلبية حادة.





وأوضح بيان صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الأثنين، أن خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كلف النقابة الفرعية بكفر الشيخ برئاسة أحمد الشربينى وأعضاء اللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى مستشفى بيلا المركزى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، وتشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة. وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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