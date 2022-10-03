جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة "رد الجميل" بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى لكبار السن"، وتم تنظيم زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينيةعليهم، وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداخلية» تنظم زيارة لكبار السن فى دور الرعاية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.