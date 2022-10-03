القباج: أكثر من 12 ألف طالب من ذوى الإعاقة يستفيدون بخدمات وحدات التضامن

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أنه تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيه 2021 إلى سبتمبر 2022 1424 نشاطا، وبلغ عدد المستفيدين 108461 من الطلاب والعاملين وذلك من خلال 30 وحدة، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

نفذت الوحدات 379 نشاطا، لـ 61495 مستفيدا، وهدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى الثقة بالنفس - كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات، ومن جانب آخر صممت العديد من البرامج التوعوية لبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية القيادة والتبعية – قادة التطوع، فى حين عملت الوحدات إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى – التغيرات المناخية – الأمية الفكرية.

أنشطة قادة التطوع

نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان قادة التطوع ، حيث شملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا بالجامعات، شمل هذا وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس - القاهرة ، والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسؤولية المجتمعية وحب الوطن والإنتماء، شملت معسكرات قادة التطوع برامج وورش عمل (التطوع وأهميته، ريادة الأعمال، إدارة الأزمات والكوارث، الأسعافات الأولية).

نشر الوعى بدور وزارة التضامن الاجتماعى

إيمانا بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعى لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها، فتنوعت العديد من الندوات واللقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الإقتصادى – دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة - دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة 2 كفاية – مودة.

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد 784 نشاطا، لـ30765 مستفيدا، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين ماديا، والدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسيا من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كل احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية وأجهزة تعويضية وغيرها، ومن أبرز أنشطة التمكين الاقتصادى.

دعم مصروفات الطلاب

قامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديا، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، والجدير بالذكر دعم وحدات التضامن الإجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

حضانات الفائقين

أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزا وحرصا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديرا وتكريما للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (1000) جنية شهريا، على المستوى الأخر أمتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجيستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنية شهرىا و(25000) جنية سنويا تشجيعا على مساعدة الوحدات لهم لإستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وتنفذ حضانات الفائقين بـ 17 وحدة تضامن وهى (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب الوادى، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف) وجار تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على 430 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، اشتملت منح الفائقين على 430 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، وقد تراوح العدد الإجمالى لمستفيدين برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 "581" وذلك بخمس كليات عملية مختاره (الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة)، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

الطالب المنتج

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى برامج تمكين اقتصادى لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل، فمن خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على (المشروعات الصغيرة وإدارتها - وريادة الأعمال- دراسات الجدوى)، وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات (الكروشية، الديكوباج، الرسم على الزجاج، الطين وصناعة الفخار، الأكسسورات والحلى، الخياطة والتريكو، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى، منتجات بإعادة لتدوير)، ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة (الميدانية، الإعلانات، الإلكترونية).

إقامة المعارض

نظمت وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات الفيوم، بنى سويف، الإسكندرية، قناة السويس، عين شمس، جنوب الوادى بقنا، الوادى الجديد، المنوفية، حلوان معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الإجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعا على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

خدمات بنك ناصر الاجتماعى

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى، وبلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعى من خلال الوحدات أكثر من 5000 خلال الوحدات، وبلغ نسبة فتح الحسابات 1078، بينما شمل القروض عدد مستفيدين 360 مستفيد بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى)، وبلغ مستفيدين الودائع 171 بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوى الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329)، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة ،وفيما يلى أبرز الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة:

وفرت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات بعد حصر احتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة، بعض الأجهزة كمرحلة أولى، وتم صرف 1497 جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم، تضمنت 1536 جهاز لاب توب ناطق، و275 عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و37 نظارة طبية لضعاف البصر، 40 سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية، 15 كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.