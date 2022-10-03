وزير العدل يبحث مع نظيره المغربى تبادل الخبرات القانونية والقضائية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة أمس الأحد، نظيره المغربى عبد اللطيف وهبى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أحمد التازى سفير المملكة المغربية بالقاهرة، والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولى.





واستعرض الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائى الثنائى بين الجانبين فى مجالات تطوير العمل القضائى، ومنظومة التحول الرقمى، وتبادلا وجهات النظر حول موضوعات التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومكافحة الفساد، والجريمة الإلكترونية، وكذا مكافحة المخدرات وحماية ودعم حقوق كبار السن، والمطروحة بالدورة رقم 38 لمجلس وزراء العدل العرب التى تقام بالمملكة المغربية فى مدينة إفران يوم 20 أكتوبر 2022.

واطلع وزير العدل خلال اللقاء نظيره المغربى على آليات التقاضى الإلكترونى، ومشروعات التحول الرقمى، ونظام تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد والمطبق حاليا بجميع محاكم جمهورية مصر العربية، والتطبيقات التقنية المستخدمة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتشريعات الحديثة التى صدرت أخيرا والتى تواكب النهضة الحضارية التى تشهدها الدولة، وأشاد الوزير المغربى بمشروعات التحول الرقمى بجمهورية مصر العربية، وبالتطور المتلاحق بها، وأبدى إعجابه بسيارات التوثيق المتنقلة. وأكد الوزيران عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسعيهما إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات القانونية والقضائية.

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