مدبولى يتابع جهود الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية–الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبد الرحمن هويدى، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير ايهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأشرف بهى، وكيل محافظ البنك المركزى، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء -فى مستهل الاجتماع- على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيرا إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية على عدد من القطاعات الحيوية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما بُذل من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعيا لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الاساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطى متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.

وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية واإنتاجية، بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.

وتطرق مدبولى، خلال الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقا للاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الانتاج لمختلف القطاعات، دعما وتعزيزا لدور الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل فى مثل هذه الملفات، من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلا عن مساهمة ذلك فى تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى المرجو، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.