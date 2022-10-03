فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير، يوم الخميس 6 أكتوبر الجارى، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد بالإضافة إلى المتحف الحربى بالقلعة.





جاء ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حرص القوات المسلحةعلى نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته.

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