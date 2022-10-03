وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يفتتحان مؤتمر مدن التعلم 2022

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور مارى أن مانوسون نائب مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدى نائبة محافظ الوادى الجديد والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات وزارة التنمية المحلية، علاوة على رؤساء الجامعات والهيئات الدولية والاستثمارية والمجتمعية، فضلا عن قيادات عدد من المحافظات المشاركة.



وأشار هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى ما توليه الحكومة المصرية من جهود فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى عام 2018 والاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتمامتها بتطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات فى مجال التعليم لتحقيق الإتاحة، وتطوير المناهج والنظم التعليمية لتحقيق الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات خلق الشخصية الوطنية الواعية والمشاركة فى التنمية.

وأضاف هشام آمنة أنه على سبيل المثال فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذ أكثر من 2800 مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة والتى تشمل 1477 قرية، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء مئات المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتوسيع وتطوير ما يقرب من 25% من المدارس القائمة، كما تهتم المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع المجتمع المدنى بإنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد فى التجمعات الريفية الصغيرة أو النائية.



وأوضح وزير التنمية المحلية أنه على مستوى التعليم الجامعى، فقد شهد هذا القطاع تطورا غير مسبوقا خلال السنوات الثمانى الماضية من خلال تطوير وزيادة أعداد الجامعات الحكومية وانشاء الجامعات الأهلية والارتقاء بنوعية التعليم الجامعى وربطه باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعليم الكبار وأنشطة محو الأمية والتى شهدت انجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وساهمت فى خفض معدلات الأمية لأقل من 25%، بالإضافة الى ذلك فقد ساهمت منصات المعرفة المختلفة التى طورتها واتاحتها الدولة المصرية كبنك المعرفة فرصا متزايدة للراغبين فى التعليم المستمر غير المدرسى.

وتابع هشام آمنة: مما لا شك فيه ان التعلم مدى الحياة أو ما يطلق عليه التعليم المستمر يضع الأساس المنهجى والسليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، ويساعد بفاعلية على إكساب المواطنين معارف ومهارات جديدة ليكونوا أكثر قدرة على التكيف مع أية متغيرات قد تطرأ على البيئة المحيطه بهم وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن ويكون نقطة البداية للتصدى للمشكلات التى تواجه المجتمع، فأساس التصدى لهذه المشكلات يكمن فى تعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى، بحيث يكون المواطن مستعدا لمجابهة أى تحديات.

وقال وزير التنمية المحلية إن عقد ورشة العمل هذه يعد خطوة هامة لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة فى المحافظات والمدن المصرية أخذا فى الاعتبار طبيعة الموضوعات التى سيتم مناقشاتها وعلى رأسها التعريف بشبكة مدن التعلم، وعرض تجارب المدن الأخرى فى التعلم المجتمعى والتعلم مدى الحياة، وستكون هذه الورشة فرصة جيدة لتساعد ممثلى المحافظات والمدن المصرية فى تبنى مفهوم مدن التعلم وتأهيلها للانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض.



وأعرب وزير التنمية المحلية فى بداية كلمته عن سعادته بوجوده على أرض محافظة أسوان العزيزة، وتشريفه بالشراكة مع المكتب الإقليمى لليونسكو للعلوم فى الدول العربية ومعهد اليونسكو العالمى للتعلم مدى الحياة فى تنظيم هذه الورشة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة اسوان، وذلك فى اطار الشراكة المستمرة والمقدرة بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو والتى نسعى لاستمرارها وتعزيزها فى المستقبل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دائما على أهمية التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية فى هيئات الأمم المتحدة المختلفة، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور وحركة عمران ومشروعات قومية غير مسبوقة فى مختلف المجالات، ومن ثم فإن التعاون بين الحكومة والهيئات الأممية سيساهم فى تعزيز الاستفادة من هذه المشروعات وضمان استدامة الآثر التنموى الذى سينتج عنها.

وأكد الوزير الأهمية البالغة لموضوع ورشة العمل التى نحن بصددها والتى تسعى لدعم وبناء القدرات الوطنية فى مجال التعلم مدى الحياة، ووجه وزير التنمية المحلية التهنئة إلى أشرف عطية محافظة أسوان باعتبار المحافظة كان لها الريادة كأول مدينة مصرية تنضم لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، وحصلت على جائزة واحدة من أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، كما وجه الوزير التهنئة إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، ضمن 10 مدن فازت بالجائزة لتحقيقها إنجازات بارزة فى مجال التعلم مدى الحياة لعام 2021.

كما هنأ هشام آمنة أيضا محافظة الفيوم لانضمامها مؤخرا لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ليصبح إجمالى عدد المدن الأعضاء فى الشبكة من جمهورية مصر العربية 4 مدن هى "أسوان، الجيزة، دمياط والفيوم".

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لمخرجات ونتائج هذه الورشة، معربا عن ثقته التامة فى أنها ستكون بداية قوية لنشر قيم التعلم المستمر وتحويل المدن والمجتمعات المحلية المصرية الى مجتمعات حاضنة وراعية لمتطلبات ومقومات التعلم مدى الحياة، وستساعد على توجيه قدر من موارد واستثمارات المحافظات إلى إنشاء المرافق اللازمة وتبنى الممارسات واجبة التطبيق لمساعدة كل المواطنين رجالا ونساءً، باختلاف اعمارهم وخلفياتهم الثقافية على مواصلة التعلم.



وقدم أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على إختيار أسوان لعقد هذا المؤتمر فى ظل الإهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، موضحا بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بدءا من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 لإنقاذ 22 معبد من أبرزهم معبدى أبو سمبل.

وأشار أشرف عطية إلى إستمرار هذه العلاقة التاريخية بين أسوان ومنظمة اليونسكو فى المجالات الأثرية والثقافية والفنية والتراثية ليمتد بعد ذلك إلى إنضمام أسوان فى عام 2005 إلى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالميا فى عام 2019، مشيدا بالجهود المتميزة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والتى ساهمت فى دخول أكثر من محافظة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو ليثمر كل ذلك عن تنظيم ورش العمل لبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات من أجل تعزيز التعلم مدى الحياة مما يعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالتعلم والثقافة والتراث الإنسانى الأصيل، وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أسوان لمدن التعلم شهد إلقاء كلمات لكل من الدكتور عبدالعزيز المزينى مدير المكتب الإقليمى اليونسكو، والدكتور رؤول فلدايز مدير معهد اليونسكو بألمانيا عبر تقنية اليونسكو.

كما شهدت الجلسة تسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدرع محافظة أسوان من أشرف عطية محافظ أسوان وكذا تسليم درع المحافظة إلى محافظى الأقصر وأسيوط والغربية وممثلة منظمة اليونسكو ونواب محافظى الوادى الجديد وبورسعيد.

كما تم عرض تجارب مدن التعلم فى محافظات أسوان والجيزة ودمياط، بجانب فقرات من الفنون الشعبية الفلكلورية لفرقة أسوان الدولية، وأيضا فرقة توشكى للفنون التلقائية، بالإضافة إلى فرقة الأطفال للفنون الشعبية، كما سيشهد مؤتمر أسوان لمدن التعلم تنظيم العديد من ورش العمل وأهدافها خلال فعاليات على مدار 3 أيام تتضمن محاضرات عن مدن التعلم.