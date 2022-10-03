القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - بعث الفريق / أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ، جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى ، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة .

لقد أعاد هذا النصر المجيد للأمة المصرية إكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات لحماية الحق والكرامة وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لجميع الشعوب .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم ، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الصادقة لتحقيق ما يصبوا إليه الوطن من إنجازات عصرية طموحة وقوات مسلحة قوية فتية قادرة على الذود عن أمن الوطن وحماية مقدرات وإنجازات شعبه العظيم .

حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .