المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا بـ 95 مليون جنيه لتدعيم الشبكة

جدة - نرمين السيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو)، لتوريد، والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 8 محولات جهد 66/22-11 ك.ف سعة 40م.ف.أ (حزمة أ)، التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة - الإسكندرية وغرب الدلتا - القناة – ومصر الوسطى).





جاء ذلك استمراراً لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 95 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 أشهر لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر. يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية.

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