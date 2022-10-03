عمدة هيوستن يشيد بالجالية المصرية ويصفها بالمتميزة

جدة - نرمين السيد - ورحب العمدة بالقنصل العام المصرى، متمنيا له النجاح فى أداء مهام عمله، منوها بحرصه وطاقم عمل البلدية، على التعاون الايجابى وتذليل أية مصاعب تواجه تأدية مهام العمل.
كما أشاد بالجالية المصرية المتميزة المتواجدة فى هيوستن.
ومن ناحيته، شدد القنصل العام المصرى، على أن القنصلية لن تدخر جهدا فى العمل على تنمية العلاقات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مجال البترول والطاقة وكذلك التعاون الثقافى فى ضوء ما لمسه من اهتمام متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية فى خدمة أبناء الجالية من المواطنين المصريين المقيمين فى المدينة وفى دائرة اختصاص البعثة عموما.
وأعرب عن التطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البلدية والسلطات كافة فى المدينة.
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