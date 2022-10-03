حياة كريمة.. الإنجاز مستمر فى الأقصر وبنى سويف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مشروع تبطين الترع فى محافظتى الأقصر وبنى سويف. ويعد مشروع تبطين الترع من أهم مشروعات مبادرة "حياة كريمة" إذ يعد المشروع الأكبر فى العالم.

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