عاجل- بيان من القوى العاملة بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوى للقطاع الخاص

وجاء فى قرار أصدره وزير القوى العاملة اليوم بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى شركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
وقال الوزير إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر والمولد النبوى الشريف فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبات، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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