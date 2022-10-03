القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتـاج الحربى، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





وجاء فى نص البرقية:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئا بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة.

لقد أعاد هذا النصر المجيد للأمة المصرية إكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات لحماية الحق والكرامة وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الصادقة لتحقيق ما يصبوا إليه الوطن من إنجازات عصرية طموحة وقوات مسلحة قوية فتية قادرة على الذود عن أمن الوطن وحماية مقدرات وإنجازات شعبه العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكى، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.