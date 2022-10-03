«شكرى» يناشد المشاركين فى «Cop27» بتنحية المصالح الضيقة

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الاثنين، فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر COP27، الذى تستضيفه الكونغو الديمقراطية، بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن الترحيب باستضافة الاجتماع بشكل مشترك بين مصر والكونغو، لما يمثله ذلك من فرصة للوقوف على الجهود الخاصة بالتحضير لمؤتمر COP27.

و أعاد شكرى التأكيد على التحدى الطارئ الذى يشكله تغير المناخ، وهو ما يفرض ضرورة العمل على الأصعدة كافة لخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات هذه الظاهرة.

وسلط وزير الخارجية الضوء -وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- على بعض الشواهد الآنية لتغير المناخ فى إفريقيا، وما يشكله ذلك من تحد أمام التنمية المستدامة بالقارة، فضلا عن شواهد تغير المناخ حول العالم ومنها موجات الحر الشديدة التى تعرضت لها أوروبا، والفيضانات التى ضربت باكستان، والعواصف التى تعرضت لها مناطق بالكاريبى وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

وفى سياق متصل، شدد سامح شكرى، على ما توليه مصر من أهمية للانتقال إلى مرحلة تنفيذ التعهدات على الأرض، مبرزا ما تقوم به مصر على ضوء رئاستها واستضافتها للمؤتمر، من إعداد لأجندة شاملة تضم العديد من المبادرات الخاصة بالعمل المناخى بجميع المناطق الجغرافية حول العالم، فضلا عن تنظيم أيام موضوعية خلال مؤتمر COP27 لتناول موضوعات التمويل، والعلوم، والشباب والأجيال المستقبلية، والمساواة بين الجنسين، والمياه، والمجتمع المدنى، والطاقة، والتنوع البيولوجى، والحلول، والحد من الكربون، وتعزيز العمل المناخى.

وأبرز شكرى -خلال كلمته- استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة القادة فى بداية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، وما تمثله من فرصة لتأكيد الإرادة السياسية والتزامات الأطراف المشاركة، فضلا عن أهمية الإعلان عن التعهدات على مستوى القادة للتعامل مع التحديات التى يشكلها تغير المناخ. كما ستشمل القمة أيضا تنظيم موائد مستديرة لتناول موضوعات الانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة، ومستقبل الطاقة، والتمويل المناخى المبتكر، والأمن الغذائى، والأمن المائى، وآثار التغير المناخى على المجتمعات الأكثر ضعفا.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إحراز تقدم حيال بنود الأجندة الخاصة بالمفاوضات كافة، التى سيشهدها مؤتمر COP27، وأبرزها قضايا التخفيف من آثار المناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتمويل، وحث المشاركين على ضرورة التحلى بروح المسؤولية الجماعية، وتنحية المصالح الوطنية الضيقة جانبا وإعلاء التعاون والتركيز على ضرورة الخروج بحلول ناجعة تحقق المصلحة الجماعية الدولية لمواجهة تغير المناخ.