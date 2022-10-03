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45 % من وفيات الأطفال دون سن الخامسة نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حوالى 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى.
 
وأكدت الوزارة، أنه يجب الحرص على تواجد الأطفال في مناطق جيدة التهوية حتى لا يكونوا عرضة للالتهاب الرئوى.
 
والالتهاب الرئوي هو عدوى رئوية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة لدرجة أنه يجب عليك الذهاب إلى المستشفى، ويحدث ذلك عندما تتسبب العدوى في امتلاء الأكياس الهوائية في  رئتيك بسائل أو صديد، و يمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك تنفس ما يكفي من الأكسجين للوصول إلى مجرى الدم.
 
ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى الرئة لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر أكبر، ذلك لأن أجهزتهم المناعية قد لا تكون قوية بما يكفي لمكافحتها.
 
ويمكن أيضًا أن تصاب بالتهاب رئوي في إحدى الرئتين أو كلتيهما يمكنك أيضًا الحصول عليه وعدم معرفته.

يسمي الأطباء هذا الالتهاب الرئوي المشي، تشمل الأسباب البكتيريا والفيروسات والفطريات،  إذا كان الالتهاب الرئوي ناتجًا عن بكتيريا أو فيروس، فيمكنك نقله إلى شخص آخر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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