بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة والمولد النبوى الشريف.. زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - بمناسبة (الإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق6 /10/2022) وكذا (الإحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجرياً) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات، فقد تم التصريح (بزيارتين إستثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .