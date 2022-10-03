الصحة: تحسن الحالة الصحية ل5 طالبات من مصابي مدرسة المعتمدية ومغادرة المستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية ل5 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن 10 طالبات من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي الحادث، مشيرا إلى احتمال خروج باقي الطالبات خلال الأيام القليلة القادمة.