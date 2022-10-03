«القوى العاملة» تُنفذ مبادرة «المناخ مسؤوليتى» فى شمال سيناء وأسوان

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرتا القوى العاملة بشمال سيناء وأسوان فى تنفيذ مبادرة المناخ مسؤوليتى التى أطلقتها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من وزيرها حسن شحاتة، تزامنا مع الاستعدادات الجارية حاليا لتنظيم الدولة المصرية لمؤتمر المناخ cop27، فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 المقبل.





وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تلقت تقريرا من مديرية القوى العاملة بشمال سيناء برئاسة محمد سالم، جاء فيه أن المديرية، وتنسيقا مع إدارة السلامة والصحة المهنية، نظمت ندوة عن المبادرة بقاعة المحاضرات بمركز تدريب العريش، حاضر فيها أحمد الفضالى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بشمال سيناء، وحضرها ممثلى منصة شمال سيناء للتغيرات المناخية: مهندس عبدالله الحجاوى، وبهاء الدين بدوى، وسوسن حجاب.

وأكد المحاضر وكل مداخلات المشاركين والمتخصصين، أهمية التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها،وطرق الوقاية منها،وتقديم روشتة إلى صناع القرار حول العالم لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية،والحماية من مخاطر التلوث المناخى.

وجاء فى البيان الصحفى أيضا أن الوزارة تلقت تقريرا مماثلا من مديرية القوى العاملة بمحافظة اسوان برئاسة أحمد عزازى، ببدء تنفيذ مبادرة المناخ مسؤوليتى، فى ندوة توعوية بمركز التدريب بشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ود.أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقى رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا، وشارك أيضا استشارى السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مدحت كامل وهيب، وإسلام حمدى ابراهيم.

وأكد المتحدثون أن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظا على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بالمواقع الصناعية، لتساهم فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك التكيف مع تقليل الطاقة الزائدة، واستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية التى تتفرد بها أسوان كعاصمة للطاقة الشمسية النظيفة، وأن اطلاق المبادرة من جانب وزارة القوى العاملة يأتى فى اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعى البيئى والمناخى.

يشار هنا إلى أن ندوة أسوان شارك فيها ممثلون عن منشآت وشركات منها:توزيع كهرباء اسوان – والترسانة البحرية باسوان، والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة النصر للتعدين، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وشركة المقاولون العرب، هيئة تنمية بحيرة ناصر.