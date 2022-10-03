الصحة تعلن تحسن حالة 5 طالبات من مصابى مدرسة المعتمدية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ5 طالبات، من مصابى الحادث الذى وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، فى محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان -فى بيان اليوم الاثنين- إن 10 طالبات من مصابى الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة، فى مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان. وأشار إلى استقرار الحالة الصحية لجميع مصابى الحادث، واحتمال خروج باقى الطالبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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