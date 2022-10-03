وزير التعليم فى مدرسة الطالبة المتوفاة.. إجراءات رادعة جديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الاثنين، مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والتى شهدت انهيار سياج السلم "من الطوب"، أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة طالبة و إصابة 15 آخرين.





وقرر الوزير صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية.

كما قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات فى المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التى أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة المتوفاة.

وفى أول أيام الدراسة بالعام الجديد 2022/2023 بالمحافظة، سقط سياج سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، على عدد من الطالبات نتيجة التدافع بعد انتهاء فترة الفسحة المدرسية، ما أسفر عن وفاة الطالبة ملك محمد، بالصف الأول الإعدادى وإصابة 15 آخرين.

وقرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرف دعم مادى لأسرة الطالبة المتوفاة وقدره 100 ألف جنيه.

ووجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المبانى المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمبانى بالمدارس على مستوى الجمهورية.